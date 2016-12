MotoGP: Pol Espargaro, proposta di matrimonio al ristorante

11 dicembre 2016

Sarà un 2017 pieno di novità quello di Pol Espargaro. Se dal punto di vista sportivo è atteso da una nuova avventura in sella alla KTM in MotoGP, a livello personale il pilota spagnolo si unirà in matrimonio con la sua fidanzata storica, Carlota Bertran. In occasione di una vacanza nella Repubblica Dominicana, il 25enne campione di Granollers ha chiesto la mano alla bella Carlota nel corso di una cena al ristorante, facendole trovare l'anello di fidanzamento soprà il purè. "Sono oltre sette anni che stiamo insieme e non posso immaginare la mia vita senza di te" le ha detto inginocchiandosi. La Bertran, visibilmente emozionata, ha risposto con il classico "Sì lo voglio".