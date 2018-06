MotoGP, Pirro: notte tranquilla, ma resta in osservazione

2 giugno 2018

È stata una nottata tranquilla all'ospedale Careggi di Firenze per Michele Pirro , dopo il terribile incidente di venerdì pomeriggio durante le Libere 2 del GP d'Italia. Il pilota Ducati resterà ancora in osservazione almeno fino a domenica, principalmente a causa del piccolo versamento addominale riscontrato con la Tac, ma le sue condizioni non destano più preoccupazioni. Intanto si è fatto sentire il supporto del team, e nel box Ducati sono spuntati cartelli con la scritta "Torna presto!" e l'hashtag #ForzaMichele.

Delle sue condizioni ha parlato anche il team manager, Davide Tardozzi: "La prima cosa che mi ha detto questa mattina è stato ‘Ma posso venire a correre?’. Gli ho detto: ‘Non ci pensare nemmeno’. Ovviamente dopo quello che è successo vogliamo avere tutte le certezze del caso. Verrà trattenuto in ospedale per degli accertamenti. Domani, qualora non ci sia niente di grave, potrebbe anche raggiungerci al Mugello, ma di questo non siamo ancora sicuri”. Non si esclude dunque che il collaudatore pugliese possa tornare sul circuito toscano e fare il tifo per i compagni, che a loro volta stanno facendo il tifo per lui.