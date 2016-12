MotoGP, Petrucci e la mano operata: "Non i 20 punti che volevo..."

24 marzo 2016

"Non i 20 punti che volevo dopo il Qatar... Nonostante tutto, sorrido". E' il messaggio via Twitter diDanilo Petrucci, operato lunedì alla mano destra dopo essere stato costretto a saltare la gara di apertura della MotoGP sul circuito di Losail. Il centauro della Ducati Team Pramac mancherà anche in occasione della seconda tappa del Motomondiale in Argentina, in programma il 3 aprile, dove sarà sostituito dal collaudatore di Borgo Panigale Michele Pirro.