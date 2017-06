MotoGP, Petrucci contro i doppiati: "Rins? Meglio che non lo becco in giro..."

25 giugno 2017

Un po' di rabbia per Danilo Petrucci dopo il secondo posto di Assen, dovuto, a suo avviso, anche alle difficoltà di sorpasso nei confronti di un paio di doppiati: "Siamo sempre a rompere le scatole in safety commission per la sicurezza, ma a due giri dalla fine non è stata esposta la bandiera blu e ho avuto problemi con i sorpassi di Barbera e Rins. Rins ha avuto pure il coraggio di arrabbiarsi. Meglio che non mi capiti davanti...".