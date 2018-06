MotoGP, Petrucci chiama la Ducati: "Vorrei un posto nel team ufficiale"

9 maggio 2018

Danilo Petrucci è uno dei candidati a salire su una Ducati ufficiale nel 2019, ma lo stallo sul rinnovo tra Borgo Panigale e Dovizioso sta un po' complicando le cose, insieme alla forte concorrenza. "La mia prima opzione è restare in Ducati. Mi piacerebbe prendere il posto nel team ufficiale, ma è difficile. Da quanto so, ci sono diversi piloti che si sono proposti come Crutchlow e Iannone", ha detto a Radio 24 il pilota del team Pramac.

"E' stato un buon inizio stagione per me, spero di potermelo godere, ma è un momento complicato. Tutti vogliono un posto. Alcuni reclamano delle condizioni, come Dovi, altri vogliono mostrare che non è stata fatta una scelta sbagliata, come Lorenzo - ha aggiunto Petrucci - . Io sono nel mezzo. Il problema è che la priorità viene data a Dovi e il rinnovo è molto complicato. Non so veramente il motivo, forse economico. In questo momento, piazzare una bella gara sarebbe utile".