MotoGP: Pedrosa torna a correre a Valencia

7 novembre 2016

Dani Pedrosa è guarito e sarà in sella alla sua Honda a Valencia. Lo spagnolo, dopo la frattura della clavicola destra nelle prove libere 2 di Motegi, tornerà in pista dopo aver saltato tre GP: "Sono contento ed è bello tornare a correre davanti ai miei tifosi". Naturalmente il numero 26 non sarà al 100%: "Non so ancora come mi sentirò sulla moto. Sono state tre settimane difficili per il dolore, soprattutto dopo l'operazione".