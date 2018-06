MotoGP, Pedrosa operato al polso destro

10 aprile 2018

Mentre l'attenzione di tutti era sulla lite Marquez-Rossi, in Argentina c'è chi si è fatto male per davvero. Stiamo parlando di Dani Pedrosa che, dopo la caduta per il contatto al limite del regolamento con Zarco, si è fratturato il polso destro. Rientrato a Barcellona e sottoposto ad accertamenti, lo spagnolo della Honda è subito finito sotto i ferri. Intervento riuscito e le sue condizioni verranno valutate in 48, la riabilitazione potrebbe iniziare sabato.



Tempi stretti e il GP di Austin è in programma il 22 aprile. Il numero 26 è a rischio per la gara a stelle e strisce e l'HRC ha già allertato Bradl che da quest'anno è il collaudatore.