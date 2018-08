MotoGP, Pedrosa il più veloce nell’ultima giornata di test in Thailandia

18 febbraio 2018

Una vera e propria zampata quella di Daniel Pedrosa che con la sua Honda, nel finale dell’ultima giornata di test sulla pista di Buriram, ha fatto segnare il miglior tempo della sessione fissando il cronometro sul tempo di 1’29”781. Beffato di pochissimi millesimi il francese Johann Zarco che con la sua Yamaha Tech3 ha chiuso a +0.086 dallo spagnolo, della Honda come Cal Crutchlow e Marc Marquez, rispettivamente al terzo (+0.283) e al quarto posto (+0.362). Da segnalare, per il campione del mondo in carica Marquez, anche una brutta caduta fortunatamente senza conseguenze. Quinto tempo per lo spagnolo Alex Rins della Suzuki (+0.397), sesto Jack Miller della Pramac (+0.409) e settimo l’italiano Andrea Dovizioso della Ducati (+0.411) che ha terminato con due ore di anticipo la sua sessione e ha lavorato sulla GP18 facendo alcune prove di assetto con il nuovo telaio e la nuova aerodinamica. Ottavo tempo per il giapponese Takaaki Nakagami della Honda (+0.675) e nono lo spagnolo Tito Rabat della Reale Avintia Racing (+0.675). Chiude la top ten di giornata Valentino Rossi che con la sua Yamaha ha chiuso a +0.730 dal primato di Pedrosa.



In una giornata contraddistinta dall’invasione di pista di un serpende, con conseguente sospensione della sessione per qualche minuto, grandi difficoltà per Jorge Lorenzo che ha chiuso con il 22esimo tempo (+1.846) facendo anche una prova comparativa con la moto della scorsa stagione. Ottime indicazioni da Zarco, in testa alla sessione praticamente per tutta la giornata prima del guizzo di Pedrosa.