MotoGP, Pedrosa ancora in dubbio per Jerez

Dani Pedrosa ha vissuto da spettatore i GP di Austin e Argentina e vorrebbe rientrare a Jerez , ma ancora la sua presenza nella gara di casa non è sicura. "Ho un messaggio chiaro: sto migliorando un po’ ogni giorno, ma la pazienza è ugualmente importante. La stiamo prendendo così: lentamente, passo dopo passo. Bisogna fare passare dei giorni per essere progressivamente positivi", ha scritto lo spagnolo della Honda sul suo blog.

"Per ora mi hanno tolto i punti di sutura e la riabilitazione sta procedendo bene. Sto seguendo i tempi di recupero previsti dai medici e sto rispondendo bene alla rieducazione", ha aggiunto. In ogni caso resta pronto Hiro Aoyama, che già aveva sostituito Pedrosa nelle precedenti due corse. Per rivedere Stoner, invece, bisognerà aspettare ancora.