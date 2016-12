MotoGP, Pedrosa: "A Jerez non ci sarò"

"Volevo darvi una buona notizia, ma purtroppo non posso, perché a Jerez io non ci sarò". Attraverso una lettera aperta ai tifosi sul suo blog, Dani Pedrosa annuncia il forfait per il GP di Spagna di MotoGP in programma il prossimo weekend. Lo spagnolo della Honda, reduce dall'operazione all'avambraccio destro, ha corso solo la gara inaugurale del Qatar, saltando quella di Austin in Texas e di Termas de Rio Hondo in Argentina.