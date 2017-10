MotoGP, Parkes sulla Yamaha di Folger a Phillip Island

16 ottobre 2017

Il team Tech3 dovrà fare a meno di Jonas Folger anche in Australia e così la squadra francese ha deciso di arruolare per Phillip Island il veterano Broc Parkes. L'australiano, con una lunga militanza soprattutto nel mondo Superbike, torna in MotoGP dopo aver corso nel 2014 con la PBM. “Naturalmente voglio ringraziare il team per avermi dato questa fantastica opportunità. Non vedo veramente l’ora di salire sulla M1 e dare tutto me stesso”, ha detto.