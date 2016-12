MotoGP, pagelle Valencia: Lorenzo 9,5: fa felice Yamaha e Ducati

JORGE LORENZO – VOTO 9,5

Rintraccia lo stato di grazia prima dei titoli di coda di una stagione per lui complicata. Dopo la lettera spedita alla Yamaha si congeda mettendo anche il sigillo. A Valencia prende a cazzotti la concorrenza consegnando pensieri positivi alla Ducati.



MARC MARQUEZ – VOTO 8,5

Dorme alla partenza poi perde troppo tempo nella marcatura su Rossi. Quando suona la sveglia è troppo tardi per rimettersi sulla scia di Lorenzo. Bene ma non benissimo insomma.



ANDREA IANNONE – VOTO 8

Saluta la Ducati togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. Andrea lo fa dopo una bella gara condizionata dal dolore ma lucida nel duello vicino al limite con Valentino Rossi. Un corpo a corpo destinato inevitabilmente a lasciare il segno nel loro rapporto.



VALENTINO ROSSI – VOTO 7

Si batte e si sbatte come al solito per limitare i danni su una pista che ama poco. Il problema è l’analisi di una classifica che potrebbe rappresentare il futuro prossimo. L’aspetto positivo è che VR46 resta il punto di riferimento di chi fa questo sport. Insomma batterlo significa essere nel gruppo degli eccellenti. Un’idea che ha in testa anche il suo prossimo vicino di casa.



MAVERICK VINALES – VOTO 7

Ci prova ma si spegne in fretta restando sospeso tra la zona podio e il resto del gruppo. Comunque riduce a livello zero il margine d’errore e regala alla Suzuki una stagione fuori dalla norma.



ANDREA DOVIZIOSO – VOTO 6

Ci eravamo abituati a rivederlo lassù, per questo motivo ci dispiace vederlo così indietro, tagliato fuori troppo in fretta dalla lotta e battuto pure da Pol Espargaro.



DANI PEDROSA – VOTO 5

Si stende subito e guarda in televisione l’esibizione dei suoi colleghi. Un disastro che la Honda avrebbe potuto e dovuto evitare, alle prese con un pilota convalescente.