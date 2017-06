MotoGP, pagelle Barcellona: Dovizioso ripaga la fiducia Ducati

ANDREA DOVIZIOSO – VOTO 10

Dopo il Mugello regala alla Ducati un bis che mancava da 7 anni. Il suo è il trionfo di lucidità e testa in mezzo a un gruppo di fenomeni tra i più forti nella storia del motociclismo. Ora si comprende perché la Ducati ha investito su di lui. Una fiducia ripagata con una doppietta alla quale nessuno ormai credeva più.



MARC MARQUEZ – VOTO 8

Dopo la caduta a Le Mans e il viaggio sotto traccia al Mugello il marziano è tornato a dare segnali di risveglio. La Ducati era irraggiungibile quindi Marc ha centrato il miglior risultato possibile tenendo aperta la porta su questo mondiale che prosegue all’insegna dell’equilibrio.



DANI PEDROSA – VOTO 7

Si spegne, ma non del tutto, dopo la pole del sabato. Perde il confronto con il compagno di squadra ma si ritrova lo stesso al quarto posto nel mondiale, staccato di appena quattro punti dal più dotato vicino di box.



VALENTINO ROSSI – VOTO 4,5

Soffre in qualifica e migliora leggermente in gara. Non abbastanza per essere tra i protagonisti della corsa. Lontano e confuso Rossi paga la situazione tecnica critica della Yamaha ufficiale e precipita al quinto posto nel mondiale.



MAVERICK VINALES – VOTO 4

Riesce a fare peggio di Rossi e disperde in una domenica il tesoretto del vantaggio che aveva in classifica. Un finesettimana da incubo da dimenticare il più in fetta possibile.



JOHANN ZARCO – VOTO 7

Con un mezzo privato è il primo dei piloti Yamaha al traguardo e si ritrova al sesto posto nel mondiale con otto punti di ritardo da Rossi. Il tutto nella stagione del debutto nel mondo dei grandi. Complimenti davvero!



JORGE LORENZO – VOTO 6,5

Dopo la fiammata iniziale perde smalto e finisce all’improvviso a centro gruppo. Poi ritrova confidenza con mezzo e gomme e inizia una minirimonta che lo riporta a ridosso del podio. Con una Ducati dotata di questo potenziale è ancora troppo poco.