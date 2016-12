MotoGP, ora è ufficiale: Lorenzo lascia la Yamaha, va in Ducati Il messaggio della casa nipponica: "Grazie per i successi". La Ducati lo accoglie

18 aprile 2016

Doveva essere il giorno dell'ufficialità e così è stato. Jorge Lorenzo lascerà ufficialmente la Yamaha a fine stagione: nel 2017 e nel 2018 correrà per la Ducati. Il comunicato della casa nipponica ha preceduto di poco quello della scuderia di Borgo Panigale. Il campione del mondo è stato ringraziato per "il contributo e per i successi". Yamaha ha anche assicurato: "Gli daremo il massimo supporto per la conquista di questo mondiale".



Riuscire dove Rossi ha fallito. Sarà questa la principale missione di Jorge Lorenzo, chiamato a competere per il Mondiale MotoGp con la Desmosedici. Quello della casa di Borgo Panigale è stato un corteggiamento senza freni, se è vero che Lorenzo diventerà il pilota più pagato: nei suoi due anni in Ducati guadagnerà 25 milioni di euro.



Dopo nove stagioni in Yamaha e tre titoli mondiali Lorenzo prova dunque la sfida più affascinante, quella fallita nel 2011 da Valentino Rossi. Il quale, in Yamaha, avrà probabilmente come compagno di scuderia il decisamente meno ingombrante Maverick Viñales. In Ducati, invece, uno tra Dovizioso e Iannone lascerà il posto a Lorenzo.



IL COMUNICATO YAMAHA "Yamaha Motor Co., Ltd. annuncia che la partnership con Jorge Lorenzo verrà interrotta alla fine della stagione 2016 di MotoGp, quando Lorenzo intraprenderà altre sfide.



Sin dal suo arrivo nel 2008, Lorenzo e la Yamaha hanno vinto tre Mondiali (2010, 2012 e 2015), collezionando 41 vittorie e 99 podi su 141 gare. Yamaha è estremamente grata per il contributo di Jorge ai successi del team e non vede l'ora di condividere altri momenti memorabili nelle prossime 15 gare.



Yamaha Motor Co., Ltd. augura a Lorenzo le migliori fortune e riconferma che il Movistar Yamaha MotoGP team darà pieno supporto a Jorge nella sua rincorsa al quarto titolo mondiale.



Avendo già riconfermato Valentino Rossi per il 2017 e per il 2018, la Yamaha annuncerà nel prossimo futuro il nuovo secondo pilota".