MotoGP Olanda, Zarco: "Fantastico vedere il mio nome lassù"

24 giugno 2017

Zarco è entusiasta, ma non si accontenta: "Queste condizioni asciutto-bagnato mi piacciono molto. Già in Moto2 avevo un vantaggio sugli altri in queste situazioni, quando la pista comincia ad asciugarsi. La mia fiducia sta crescendo di gara in gara. Il potenziale è molto grande. Le moto ufficiali fanno la differenza nei weekend con condizioni costanti, ma io posso puntare a fare diversi podi, sono giovane e voglio migliorare per meritarmi una moto ufficiale".



Non pienamente soddisfatto Danilo Petrucci, autore di un ottimo terzo tempo che gli permetterà di scattare in prima fila: "Oggi è stato bellissimo, non pensavo di essere veloce fin da subito e invece ho spinto per tutto il quarto d'ora della Q2. Forse ho spinto anche troppo all'inizio e ho consumato la gomma per la fine. Come al solito ho fatto bene quando contava meno e un po' peggio dopo nel finale, ma va bene così. Sto crescendo e migliorando sempre di più. Domani sul bagnato sarei sicuramente più competitivo, ma le condizioni cambiano in fretta...".



Contento anche Marquez (2°), che però non appare pienamente fiducioso in vista della gara: "È importante essere davanti, per la gara vediamo. Sull'asciutto dovremo essere perfetti perché piloti come Maverick hanno un gran passo. Lui può anche andare a vincere. Perdiamo qualcosina in uscita di curva e dobbiamo lavorare su questo. Tutte le Honda soffrono di mancanza di grip al posteriore. Spero di fare una bella partenza, ma dipenderà anche dal tempo, le previsioni sembrano cambiare ogni cinque minuti. Le Yamaha vanno molto forte, specialmente sull'asciutto".



Vinales, però, al momento è particolarmente abbattuto, visto l'undicesimo posto in qualifica: "Non so cosa sia successo. Nel pomeriggio non avevo nessun feeling, dobbiamo lavorarci su e vedere. In FP4 abbiamo girato poco ma non è quello il motivo di questa situazione".