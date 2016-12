MotoGP, Olanda: Rossi leader nelle prime libere

25 giugno 2015

Valentino Rossi l'aveva detto: "Assen è una pista speciale per me". E infatti il pesarese della Yamaha ha stampato il miglior tempo nelle prime prove libere del gran premio d'Olanda classe MotoGP. Vale ha fermato il cronometro sull'1'34"357 mettendosi alle spalle le Honda di Marc Marquez (a 195 millesimi) e Dani Pedrosa (a 213 millesimi) e il compagno di team Jorge Lorenzo, considerato il più in forma, distante 4 decimi.