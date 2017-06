MotoGP Olanda, Rossi: "Importante la top 10. Nuovo telaio? Mi piace"

23 giugno 2017

È un Valentino Rossi tranquillo quello che si presenta ai microfoni dopo il sesto tempo ottenuto al termine del venerdì di prove libere del GP d'Olanda: "Abbiamo fatto lavoro comparativo tra i due telai e devo dire che è meglio quello nuovo. Mi ci sono trovato bene - ha detto il Dottore - Comunque era importante stare nei primi 10 visto che per sabato è prevista pioggia. Stare lì davanti è utile perché permette di lavorare in serenità".

Il pilota Yamaha, tuttavia, sa che c'è ancora parecchio da fare per poter competere con il compagno di team Maverick Vinales, autore della migliore prestazione di giornata: "Sono abbastanza veloce, ma soffro un po' di chattering e devo lavorare sul bilanciamento della moto per andare più forte soprattutto nei tratti veloci. Scelta delle gomme? Con la morbida mi sembra di scivolare troppo. Penso che per la gara saremo più sulla media o sulla dura".