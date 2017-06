MotoGP Olanda, Rossi: "Ho lavorato per questa gioia"

25 giugno 2017

Valentino Rossi è entusiasta dopo il trionfo nel Gran Premio d'Olanda e il ritorno al successo dopo oltre un anno: "Ho lavorato tanto per la gioia che si prova in queste occasioni, per queste due-tre ore dopo la vittoria - ha detto il Dottore - È importante anche per il campionato, ora siamo tutti vicinissimi". Poi l'affondo su Zarco , dopo il contatto rischiosissimo in gara: "Ho capito che non è cattivo, è che non è capace".

Rossi è incontenibile nel dopo gara: "Dopo così tanto tempo, dopo oltre un anno, è ancora più bello. Nel finale mi sono immaginato che non piovesse, ho fatto finta di niente diciamo. Oggi bisognava vincere per forza, penso di essermela meritata. Il mondiale? È bello essere lì, però da una domenica all'altra cambia tutto, vediamo al Sachsenring. Sono molto contento del telaio, abbiamo capito cosa non andava sulla M1 2017 e ora sono tranquillo".



Il pesarese non ha risparmiato la frecciata a Johann Zarco, che lo ha colpito con una ruotata durante un sorpasso decisamente azzardato: "Oggi ho capito che non è cattivo, è che non è capace. Non è in grado di capire lo spazio che hanno le moto".



Soddisfatto del suo terzo posto Marc Marquez: "Eravamo lì davanti, anche se rischiando un po'. Il passo di Vale e Danilo era migliore, ma noi abbiamo fatto un ottimo lavoro. Di solito su questa pista andiamo male, però ora siamo a 11 punti dalla vetta quindi va benissimo".