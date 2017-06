MotoGP Olanda, Redding domina le Libere 3 sotto la pioggia

Scott Redding sorprende i big e centra il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del GP d'Olanda, svoltasi in condizioni di pista completamente bagnata. Il britannico della Ducati Pramac chiude il turno in 1'46''441, mettendosi alle spalle la Yamaha di un ottimo Valentino Rossi (+ 0''231). Terzo e quarto tempo per Marquez e Vinales , un po' più attardate le Ducati di Dovizioso e Lorenzo , che sarà l'unico tra i big a dover partire dalla Q1.

Assen si conferma patria della pioggia e terra di conquista per gli specialisti del bagnato. Redding (che l'anno scorso salì sul podio in condizioni simili) si conferma velocissimo e stampa il miglior crono in FP3, candidandosi a un ruolo da protagonista anche per le qualifiche del pomeriggio, quando il meteo non dovrebbe cambiare. Scott, quindicesimo al termine dei primi due turni, dovrà inseguire dalla Q1, ma potrebbe essere uno dei favoriti per il passaggio alla seconda fase.



Alle spalle della Desmosedici dell'inglese c'è Valentino Rossi, che come nelle libere del venerdì ha corso sia con il telaio vecchio sia con quello nuovo sulla sua M1, girando su tempi ottimi con entrambi e chiudendo con un paio di decimi di ritardo. Il Dottore è seguito da vicinissimo da Marc Marquez e Maverick Vinales (tre piloti in meno di un decimo), con la Yamaha Tech 3 di Johann Zarco che ottiene il quinto crono della mattinata.



Nella top 10 "bagnata" ci sono anche Barbera, Aleix Espargaro, Lorenzo, Baz e Iannone. Per Jorge, naturalmente, risulta fatale il deludente quattordicesimo tempo del venerdì, che inevitabilmente non migliora e lo costringe a partire dalla Q1.



Un po' di preoccupazione per Danilo Petrucci (undicesimo) e soprattutto per Andrea Dovizioso (dodicesimo), generalmente a proprio agio sotto la pioggia ma in questo caso alle prese con qualche problema di tenuta. Entrambi potranno comunque dare battaglia in Q2 visti i buoni tempi del venerdì.