MotoGP, nuove alette per Marquez

6 maggio 2016

In MotoGP la più grande novità estetica di quest'anno sono senza dubbio le alette anteriori presentate per la prima volta dalla Ducati. Quelle di Borgo Panigale rimangono le più vistose, ma la Honda ha voluto esagerare con Marc Marquez montandone addirittura tre per lato. Il vantaggio ottenuto a livello di aerodinamica permette di ridurre al minimo l'impennamento in fase di accelerazione.