MotoGP, nuova procedura "flag to flag" in prova a Silverstone

25 agosto 2017

Novità regolamentare in vista per la MotoGP. Silverstone, infatti, sarà teatro di prova di una variante nel "flag to flag", la procedura che prevede il cambio di moto a gara in corso in caso di sostituzione degli pneumatici. Al termine della prima giornata di libere, infatti, i piloti rienteranno nella pit-lane e saliranno sulla loro seconda moto seguendo questa nuova procedura, che prevede lo schieramento dei mezzi a lisca di pesce fuori dai rispettivi box, con un meccanico che darà il via libera a ciascun pilota. Questo perché si vuole evitare la confusione generata a Brno, dove l'incrocio di linee tra Iannone e Aleix Espargaro ha causato la caduta del pilota Suzuki.