MotoGP, numeri e record del trionfo di Marquez

12 novembre 2017

Un altro passo nella scalata verso la storia. Marc Marquez ha conquistato il suo quarto titolo mondiale in MotoGP avvicinando Valentino Rossi, fermo a quota 6. Solo Giacomo Agostini (con 8 trionfi in 500) ha saputo far meglio dei due nella classe regina. Per lo spagnolo è il sesto successo iridato complessivo (contando quelli in 125 e Moto2), mentre sono 9 quelli totali del Dottore. Inarrivabile, a quota 13, c'è sempre il leggendario centauro bresciano. Rossi e Agostini restano per ora lontani anche per numero di GP vinti: rispettivamente 115 e 122, contro i 61 di Marc, ma nel 2017 il 93 è stato capace di allungare su tutti per numero di pole position, toccando quota 71 e confermandosi miglior poleman su due ruote di tutti i tempi.