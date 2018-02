MotoGP, nel 2019 arriva anche Bagnaia

21 febbraio 2018

"L'anno prossimo realizzerò uno dei miei sogni - ha detto Bagnania che tra un mese inizierà la sua stagione in Moto2 - . Ho detto spesso che mi sarebbe piaciuto correre in MotoGP in sella a una Ducati e finalmente accadrà. Per me è un grande risultato e per questo devo ringraziare il Team, Sky e la VR46 Riders Academy, per tutto il supporto e per avermi seguito nel mio percorso di crescita nelle ultime cinque stagioni, di cui tre nello Sky Racing Team VR46. Ora, però, è fondamentale rimanere concentrati su quest'ultima stagione in Moto2. Abbiamo davvero una grande opportunità, possiamo giocarci delle carte importanti".



Ma chi gli farà posto? Probabile che sia Danilo Petrucci, il cui futuro sembra essere nel team ufficiale Ducati. E qui la domanda si ripete: chi gli farà posto? Molto probabilmente uno tra Dovizioso e Lorenzo a fine stagione lascerà la Rossa a due ruote...