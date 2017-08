MotoGP, nel 2018 arriva Nakagami

20 agosto 2017

Il Giappone torna ad avere un pilota in MotoGP dopo Aoyama nel 2014. Lo farà l'anno prossimo con Takaaki Nakagami, ingaggiato dal team LCR di Lucio Cecchinello per correre con la Honda RC213V al fianco di Cal Crutchlow. Nel suo palmares ci sono una vittoria e 12 podi in Moto2, dove è attualmente impegnato. “Correre nella classe regina è un sogno che si realizza da quando avevo quattro anni”, ha detto il pilota di Chiba.