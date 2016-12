MotoGP, Montmelò: Marquez torna in pole

In MotoGP Marquez torna in pole position al Montmelò. Sul circuito di casa lo spagnolo è inarrivabile per tutti, Jorge Lorenzo strappa un secondo posto con mezzo secondo di ritardo. Terza un'altra Honda, quella di Dani Pedrosa , per la prima volta in prima fila. Hector Barbera chiude il gruppo degli spagnoli, seguito da Valentino Rossi che partirà dalla quinta casella. Deludono Vinales (6°), ma soprattutto i ducatisti Andrea Iannone (8°) e Andrea Dovizioso (10°)

Pole position mostruosa di Marc Marquez che con le ultime modifiche apportate al circuito riesce a far correre la sua Honda alla perfezione. E' la terza volta in stagione dopo Argentina e Americhe, dove Marc aveva centrato anche due vittorie. Addirittura 467 millesimi rifilati allo specialista del giro veloce Jorge Lorenzo. Lo spagnolo della Yamaha in realtà riesce a sorpresa ad agguantare la seconda casella, perché dopo le libere3 era solo sesto. Pedrosa (+0.718) con il terzo tempo conferma l'ottimo stato di forma della Honda in Catalogna. Valentino Rossi (+0.735) invece manca la prima fila per soli 17 millesimi. Come al solito il pesarese inizia piano e finisce in crescendo: nel primo run sbaglia la mescola delle gomme e prende più di un secondo. L'ultimo giro è quello che gli vale la seconda fila e la possibilità di iniziare la gara nel gruppo di testa. Le Ducati ufficiali continuano a trovare diverse difficoltà sul tracciato del Montmelò e continuano a farsi battere dalle moto satelliti. Hector Barbera fa quarto e Danilo Petrucci nono.