MotoGP, Misano: Rossi subito il più veloce

9 settembre 2016

La MotoGP torna in Italia e il nostro Paese regala ai piloti sole e temperature alte dopo weekend dove il maltempo ha complicato parecchio le cose. Si cerca così subito il limite e forse lo cerca fin troppo Andrea Iannone, che va per terra in percorrenza di una curva (13) molto veloce. Il ducatista, che già soffriva per un'infiammazione all'avambraccio, è andato subito ad effettuare una radiografia di controllo. Gli esami hanno escluso fratture, ma Andrea soffre per un dolore a una vertebra. Parte forte soprattutto Valentino Rossi che gira veloce per tutti i 45 minuti di libere. Il pesarese, che qui ha vinto l'ultima volta due anni fa, inizia all'attacco proprio come aveva preannuciato in conferenza stampa. Solo un piccolo intoppo nel suo programma: avrebbe dovuto effettuare il secondo run con la seconda moto che però non è partita. Il Dottore non può comunque stare tranquillo perché il grande favorito per il titolo Marquez (+0.278) è sembrato subito in palla, lui che di solito il venerdì parte piano. Lo spagnolo ha anche firmato la sua sessione con la solita scivolata che serve a testare il limite della moto e della pista.



Alla fine lì davanti nelle prime posizioni ci sono tutti i più forti (a parte come detto Iannone). Jorge Lorenzo, che a Misano ha già vinto quattro volte, ha un ritardo di 323 millesimi ma ha usato per tutto il turno un solo treno di gomme. Bene anche Dani Pedrosa (6° a +0.335), in netto miglioramento nell'ultimo periodo grazie anche ai passi avanti fatti dalla Honda, Cal Crutchlow ha chiuso invece ottavo. La seconda posizione di Pol Espargaro conferma che Misano è una pista favorevole alla Yamaha, mentre le Ducati per ora deludono considerato anche che qui hanno effettuato dei test a fine agosto.