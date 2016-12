MotoGP, Misano: Marquez il più veloce nelle libere 3

10 settembre 2016

Il leader del mondiale lancia un messaggio ai suoi rivali, anche qua a Misano difenderà fino all'ultima curva il suo vantaggio in classifica generale. Marc Marquez è il più veloce nella simulazione qualifica e del resto non è una novità per uno specialista del giro veloce come lui. Per la pole position ci sarà sicuramente tra gli uomini da battere, come ci sarà anche Jorge Lorenzo che già l'anno scorso è partito dalla prima casella. Sul circuito della riviera adriatica, poi, è impossibile non inserire tra i favoriti Valentino Rossi che supera le difficoltà del venerdì pomeriggio e abbassa subito il suo ritmo gara. Ottimo il passo del pesarese che però dovrà essere confermato nelle libere 4 con le temperature alte che ieri hanno fatto soffrire il numero 46. Al momento del time attack invece Rossi va in difficoltà e abortisce due giri. Bene sia le Honda che le Yamaha, ma nelle prime posizioni si infilano anche Maverick Vinales (5°) e Andrea Dovizioso (6°) che con Iannone fuori uso è l'unico che finora sta difendendo i colori Ducati nel Gran Premio di casa.