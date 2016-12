MotoGP, Misano: Lorenzo torna in pole

Misano è il circuito di Valentino Rossi, ma il sole e il caldo fanno sentire a casa anche Jorge Lorenzo. A parte il terzo posto dell'Austria, lo spagnolo era entrato in un tunnel dove non si vedeva più l'uscita. Jorge conquista la 64esima pole position a modo suo, con un giro perfetto che lui stesso ha definito "uno dei migliori della mia carriera". Per questo assume ancora più valore il tempo fatto segnare da Valentino Rossi che è andato a conquistare un'importantissima seconda casella. Rossi, come gli capita spesso, inizia piano e dopo il primo run non è neanche in seconda fila. Nel secondo tentativo fa un grande step in avanti mettendo a segno tre giri tutti molto veloci. Stavolta non ci sono errori di strategia, né problemi di traffico, ma battere Jorge oggi era davvero difficile.



Prendono la paga invece gli altri suoi rivali perché Marquez (che ha già fatto quattro pole in stagione) stranamente non riesce a mettere a segno un giro al suo livello e chiude con 575 millesimi di ritardo. E' diventata ormai un'abitudine invece trovare in prima fila Vinales che a Misano vanta un ottimo passo gara e anche lui sarà a lottare con i primi. Ottimo quinto tempo per Michele Pirro che dopo il forfait di Iannone non sarà più wild card, ma pilota sostituto e correrà con il motore dell'abruzzese. In questo modo i punti che Pirro guadagnerà varranno nella classifica costruttori. Dovizioso prende una paga di due decimi dal suo nuovo compagno di box e in generale la Ducati qui a Misano non sembra al livello delle Yamaha. Quando è così in forma il favorito per la vittoria finale diventa Jorge Lorenzo, ma anche Rossi e Marquez hanno tenuto un grande ritmo gara nelle libere 4. Chissà se si tornerà ad assistere a una lotta a tre, o se ci saranno nuove sorprese.