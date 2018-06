MotoGP, Miguel Oliveira firma con la KTM del team Tech 3 per il 2019

5 maggio 2018

KTM si conferma scatenata sul mercato piloti per la prossima stagione di MotoGP. La casa austriaca, dopo l'accordo con Johann Zarco, ha annunciato anche l'ingaggio di Miguel Oliveira per il 2019. Il portoghese, attualmente in Moto2, correrà nel team satellite Tech 3, fresco di accordo con KTM dopo 17 stagioni di partnership con Yamaha.

Oliveira è al terzo anno in Moto2, il secondo in sella alla moto austriaca, con cui ha ottenuto 3 vittorie e altri 8 podi tra 2017 e 2018, oltre alle 6 vittorie più 3 podi del 2015 in Moto3. Con Zarco ed Esparagaro nel team factory, resta ancora da definire a chi andrà l'altra Tech 3. Il direttore sportivo Pit Beirer non ha escluso una permanenza di Bradley Smith (attualmente compagno di Espargaro), ma verranno sicuramente valutate anche le prestazioni di Hafizh Syahrin, che ha ben impressionato in questo avvio di stagione al fianco di Zarco.