MotoGP: miglior tempo per Dovizioso nelle libere 2 di Silverstone

24/08/2018

Dovizioso davanti a tutti in 2:01.385 nella seconda sessione di prove libere della MotoGP a Silverstone. Alle sue spalle Crutchlow (+0.005) e Vinales (+0.061), che in mattinata aveva strappato il miglior tempo. Dopo un buon avvio resta leggermente distante Marquez (+0.144), seguito da Lorenzo in quinta posizione a +0.397. Dopo Miller (+0.434) e Zarco (+0.577) ci sono Rossi a +0.767 e Iannone a +0.846 in ottava e nona posizione.

Dopo una mattinata all’insegna delle Yamaha le prove libere 2 partono con un cielo che minaccia pioggia. A cercare da subito il ritmo giusto è Marquez, che si regala un buon tempo in 2:02.593, superato quasi subito da Dovizioso per l’immediata e veemente replica ancora dello spagnolo poco dopo che si dimostra agguerrito. Miller e Petrucci non deludono facendo registrare ottimi giri quando al termine manca ancora mezz’ora, sembrano riuscire solo parzialmente a replicare l’ottimo exploit della mattina Vinales e Rossi, con il primo a ridosso anche se distante dai tempi del duello di testa e con il secondo che abbassa costantemente il proprio miglior tempo fino a stabilire quello che vale il primato assoluto delle prove libere2 a dieci minuti dalla bandiera a scacchi.



Dovizioso però sale in cattedra e fa registrare 2:01.285, vanno all’attacco anche Lorenzo e Zarco, che però dovranno accontentarsi rispettivamente del quinto e settimo tempo. Ci va vicinissimo Crutchlow, che però termina a +0.005 da Dovizioso, mentre Vinales ruba il terzo piazzamento a Marquez. Bene Miller con il sesto tempo, per Rossi invece il ritardo di +0.767 vale solo l’ottavo tempo di giornata, quanto basta per precedere di una posizione Iannone che chiude a +0.846. Brilla Dovizioso nelle prove libere2, con un risultato che potrebbe essere ancora più importante considerando la pioggia attesa per domani.