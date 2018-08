MotoGP, Max Biaggi diventa ambasciatore Aprilia nel mondo

03/08/2018

Max Biaggi sarà ambasciatore Aprilia nel mondo . Il sei volte iridato ha ufficializzato il suo rapporto con la casa di Noale, diventandone così a tutti gli effetti il testimonial sportivo. Il suo ruolo sarà quello di impegnarsi per promuovere il brand Aprilia, la sua tradizione racing e i suoi prodotti, ricomponendo così un binomio che vanta nel palmarés tre titoli iridati in 250 e due in Superbike.

Biaggi si è detto entusiasta di questo nuovo progetto: "La mia storia e quella di Aprilia tornano a intrecciarsi in un momento importantissimo per la casa di Noale. Da appassionato ho potuto apprezzare i progressi del progetto MotoGP, che ha mostrato potenzialità molto interessanti. Ora sono orgoglioso, e fiducioso, di poter mettere in gioco la mia esperienza per supportare un brand tutto italiano nella sua crescita, sia nella sua anima più racing sia nei nuovi prodotti che arriveranno e che, come sempre, avranno tutto il carattere sportivo di Aprilia".





Biaggi ha fatto il suo esordio nel Motomondiale proprio in sella a un'Aprilia 250, nel 1991, e l'anno dopo, in Sudafrica, è arrivata la prima vittoria. Dopo il 4° posto del mondiale '93, per il pilota romano è arrivata la tripletta iridata, con i titoli della classe 250 arrivati in successione nel '94, '95 e '96.



Biaggi è poi tornato in sella a un'Aprilia a 13 anni di distanza, nel 2009, suo terzo anno in Superbike. Il 2010 è l'anno del trionfo iridato nel mondiale delle derivate di serie, successo replicato anche nel 2012. In tutto il binomio Biaggi-Aprilia ha regalato alla casa di Noale cinque titoli iridati, 42 vittorie (24 in 250 e 18 in Sbk) e altri 47 podi, di cui l'ultimo a Sepang nel 2015, a 44 anni compiuti.