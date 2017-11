MotoGP, Marquez verso Valencia: "Né sicuri, né spavaldi, ma sensazioni positive"

7 novembre 2017

Ventuno punti di vantaggio su Dovizioso a una gara dalla fine sono un bel margine, ma Marc Marquez sa che a Valencia può accadere di tutto. "Ci sarà tanta pressione, ma è naturale perché la posta in gioco è molto alta. Certamente non sarà facile, quindi non andremo a Valencia troppo sicuri e spavaldi. Sarà necessario mantenere la stessa mentalità e il metodo di lavoro che ci hanno portato a dove siamo e daremo il 100%", ha detto lo spagnolo.

"Onestamente c'è stata pressione per tutta la seconda parte della stagione e il fatto che siamo stati in grado di gestire alcune situazioni difficili, come l'ultima gara in Malesia, mi dà sensazioni positive", ha agigunto Marquez. E ancora: "Per quanto riguarda la pista, mi sento bene perché mi piace. E' un circuito che si adatta alle mie caratteristiche. Sarà importante cominciare subito forte, già dalla prima sessione di prove libere. Naturalmente è anche bene avere un vantaggio di punti da gestire. Detto questo, non penseremo troppo a nessuna di queste cose".