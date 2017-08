MotoGP, Marquez verso Brno: "Pronto per la battaglia"

1 agosto 2017

La MotoGP torna in pista dopo un mese e lo fa a Brno, dove Marc Marquez arriva da capoclassifica. "Ho usato questa lunga pausa estiva per riposarmi, ma anche per allenarmi per la seconda parte del campionato. Una stagione così combattuta è emozionante ma anche molto faticosa, il che significa che devi mantenere sempre alta la concentrazione e cercare di essere costantemente al miglior livello possibile, adattandosi a ogni situazione", ha detto.

Proprio in Repubblica Ceca la Honda ha svolto una sessione di test utili per presentarsi al meglio alla ripresa della rincorsa al titolo. "Abbiamo lavorato sulla moto. Brno e' una pista bella ma uno dei circuiti piu' esigenti, con molti cambi di direzione e di sezioni in salita e in discesa. Cercheremo di fare il meglio del lavoro che abbiamo fatto durante la prova e di prepararci a combattere per il podio di domenica", ha aggiunto.