MotoGP, Marquez: "Tutti terremo a mente le esperienze passate"

16 marzo 2016

Il campione del mondo 2015 Jorge Lorenzo si è detto tranquillo per questa stagione: "Questo primo circuito è molto importante. L'essere campione del mondo mi dà tranquillità però il 2015 è alle spalle e ora c'è una nuova sfida da affrontare. Sono cambiate tantissime cose. I pneumatici sembrano uguali all'apparenza ma per i piloti sono notevolmente cambiati. Con Michelin sarà tutto diverso. L'elettronica sarà meno complessa quindi per il pilota sarà più complicato tenere a bada la moto. Nei test abbiamo avuto ottimi risultati. Posso dire che siamo in una posizione migliore rispetto all'anno scorso".

Marc Marquez, dopo i due titoli 2013 e 2014, ha vissuto un 2015 molto difficile, chiuso con lo scontro con Rossi, e ora punta a riscattarsi: "L'ultimo anno non è stato semplicissimo. Avremo difficoltà perché questa pista è molto difficile ma abbiamo grandi motivazioni. Le prime tre gare saranno sicuramente equilibrate, i test hanno detto che siamo tutti molto vicini. Tutto fa pensare ad un campionato molto competitivo, con anche Ducati e Suzuki a lottare. Sarà una stagione interessante. Tutti proveranno a vincere fino alla fine tenendo a mente le esperienze della passata stagione".



Anche Pedrosa, compagno di Marquez alla Honda, è molto motivato dopo un finale di 2015 ad alto livello: "Dal punto di vista fisico sto bene, mi sono preparato molto. Sulla moto abbiamo qualche problema rispetto all'anno scorso ma stiamo lavorando e sono sicuro che miglioreremo in vista del gran premio. Sono più motivato rispetto ai test anche se sappiamo che non è la pista ideale per noi".



Ha le idee chiare Andrea Iannone alla vigilia della sua seconda stagione con la Ducati ufficiale: "Quest'anno è cambiato tutto. I pneumatici, l'elettronica e per me anche la moto. Sono soddisfatto finora delle gomme Michelin, anche con l'elettronica ho avuto subito un buon feeling. Ci siamo concentrati sui punti più critici per noi ma credo che avremo una buona possibilità di fare bene qui in Qatar". Poi ha aggiunto: "Gli infortuni sono un ricordo, l'infortunio alla spalla è risolto, ho lavorato molto col mio preparatore. Il mio obiettivo? E' un anno importante come per tutti. Vogliamo migliorare rispetto al 2015 e voglio riuscire a vincere la mia prima gara in MotoGP".