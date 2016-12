MotoGP, Marquez: "Tutti hanno visto, penso solo a Valencia"

28 ottobre 2015

Dopo il videomessaggio ai suoi tifosi , Marc Marquez ha liquidato in poche righe il fattaccio di Sepang. Scrivendo sul blog del suo sponsor, lo spagnolo non è voluto entrare nel merito di quanto accaduto in Malesia. "Tutti hanno potuto vedere quello che è successo in gara, ho già detto tutto quello che avevo da dire. In questo momento sto pensando solo a Valencia, per divertirmi e regalarvi una bella gara", ha scritto.