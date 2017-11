MotoGP, Marquez svetta nelle libere 3 di Valencia

Una risposta forte quella di Marquez, che ha messo in chiaro come saranno gli altri a doverlo inseguire e non lui a giocare in difesa. Ancora una volta il campione in carica ha confermato di essere a suo agio, stampando un tempo inavvicinabile per gli altri, con Zarco e Iannone, appaiati con lo stesso tempo, staccati di oltre due decimi. Il confronto con Andrea Dovizioso, invece, è impietoso dopo un venerdì che aveva fatto ben sperare. Il forlivese è stato l'unico, insieme a Pedrosa, Baz e Redding, a non migliorare il suo crono del giorno prima, incassando quasi sette decimi dal leader. Non il modo migliore per arrivare alle qualifiche che saranno fondamentali per dare il via alla disperata rincorsa iridata. La speranza è che nel pomeriggio le cose cambino radicalmente visto che Lorenzo ha dimostrato che la Desmosedici a Valencia è comunque competitiva. Al contrario della Yamaha ufficiale. Valentino Rossi si è salvato, conquistando, anche grazie alla caduta di Aleix Espargaro, l'accesso diretto al Q2, mentre Vinales ne è rimasto ben lontano. In difficoltà anche Danilo Petrucci, 15°. Fatica a prendere le misure alla MotoGP Michael van der Mark, anche qui al posto dell'indisponibile Folger: è 25° e ultimo.