MotoGP, Marquez strappa la pole di Silverstone a Rossi

E' stato il solito fenomenale Marquez (sesta pole stagionale per lui) quello che ha dato spettacolo in un grigio sabato inglese. Il leader della classifica è stato il primo e unico pilota a scendere sotto il muro dei 2', ma ha dovuto dare tutto se stesso per stare davanti a un Valentino Rossi deciso a festeggiare con una vittori ail suo 300° GP. La Yamaha si è ritrovata a suo agio qui, come ha confermato il quarto posto di Maverick Vinales, e il pesarese è tornato a volare. In mezzo alle due M1 si è inserito l'idolo di casa Cal Crutchlow.



Sarà con loro quattro che la Ducati dovrà fare i conti per il podio. Almeno sulla carta, perché, cronometro alla mano, Jorge Lorenzo e sopratuttto Andrea Dovizioso sono apparsi ancora un po' in difficoltà. Un bel guaio per il "Dovi" nella sua rincorsa a Marquez per il titolo. Marquez che perlomeno non potrà contare sull'aiuto di Dani Pedrosa, alle prese con un weekend finora molto complicato. Benino l'Aprilia che ha piazzato Aleix Espargaro al nono posto, nel panino di Johann Zarco e Jonas Folger. Poteva inserirsi tra loro anche Pol Espargaro, ma una caduta mentre era in scia a Marquez gli ha impetito di portare la Ktm tra le prime dieci moto dello schieramento.



Fuori prima del Q2 (da cui erano riemersi Pedrosa e Folger), invece, Alex Rins, Alvaro Bautista e Andrea Iannone nell'ordine, anche se il più deluso è stato Danilo Petrucci. Il pilota della Ducati Pramac è caduto a inizio turno e poi non è riuscito a fare meglio del 18° posto in griglia.