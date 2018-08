MotoGP, Marquez si conferma il più veloce a Barcellona

Dopo i problemi del Mugello, Marquez e la Honda sembrano trovarsi a loro agio sul tracciato catalano, tanto da rifilare pesanti distacchi a tutti. Il campione in carica ha guidato con il suo solito stile aggressivo e per gli altri (compreso il compagno di team Dani Pedrosa) c'è stato poco da fare. La bella notizia della giornata, però, è stata la rinascita di Jorge Lorenzo, che nel finale di prove si era messo davanti a tutti prima che proprio Marquez gli strappasse la vetta in volata. I buoni risultati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, poi, confermano che la Ducati è tornata ad andare veloce. Cosa che non si può dire delle Yamaha ufficiali. Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno pagato il fatto di non aver provato qui con le altre squadre due settimane fa e la pioggia del mattino. Il pesarese dal canto suo si è difeso, strappando un tempo utile per chiudere nella top 10, mentre Vinales ha avuto seri problemi di grip su entrambe le ruote.



Una caduta (con gestaccio rivolto al box del team Marc Vds) ha impedito a Cal Crutchlow di fare meglio del 19° tempo, mentre Andrea Iannone continua a non vedere la luce. Bene Tito Rabat, risalito dagli inferi dove si trova abitualmente e dove rimangono la Ktm e il part-time Guintoli. Un po' in sordina, infine, l'Aprilia: Aleix Espargaro è 14°, Lowes 20°.