MotoGP, Marquez sfida Rossi: "Non mi faccio influenzare"

15 marzo 2016

Marc Marquez per una volta non parte come favorito per il titolo MotoGP. Ma c'è attesa soprattutto per il suo duello con Rossi. "Chiaramente ci sono piloti che hanno più forza rispetto ad altri con i media, ma se lo sono guadagnato. Ma usarla contro chiunque è un'altra cosa. Uno può essere qui da più tempo o aver vinto di più, ma in pista nessuno è al di sopra degli altri. In pista non mi faccio influenzare da nessuno", ha detto a Motorsport.