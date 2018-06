MotoGP, Marquez saluta gli avversari: "Ciaone"

Ciaone! Il neologismo dei millennials è quello che Marc Marquez ha scritto sull’asfalto di Le Mans, timbrando il terzo trionfo di fila. La concorrenza assaggia da vicino la ghiaia, mangia la polvere o lo vede solo da lontano. Lui, senza il minimo affanno, liquida la pratica francese andando in fuga nel mondiale. Dopo Le Mans il primo dei suoi inseguitori è Maverick Vinales, staccato di 36 punti e arrivato al traguardo alla piazza 7, con un distacco utile da misurare con la clessidra.



È il segnale che il resto del gruppo partecipa già a un altro campionato, molto equilibrato, con 8 piloti racchiusi in appena 15 punti. Peccato che si tratti ormai della lotta per il secondo posto, avvincente certo, ma dentro uno scenario che ha trovato un solo attore protagonista. Gli altri sembrano destinate a fare le comparse a rotazione, a offrire qua e là un minimo di incertezza. Purtroppo però il confronto è impietoso. Dovizioso è affondato, tant’è che la miglior Ducati in classifica è quella di Petrucci e tocca consolarsi con lui e con Valentino Rossi che, come l’uomo bicentenario, replica se stesso e un altro podio, il tutto con l’amara consapevolezza che il nome principale sul cartellone non è più il suo.