MotoGP, Marquez: "Rossi? Non ho avuto pazienza"

A tre giorni dallo scivolone di Termas de Rio Hondo, Marc Marquez prova a rialzarsi. Il campione del mondo non ha perso entusiasmo dopo la battaglia, terminata per lui con una caduta, con Valentino Rossi nel Gran Premio d'Argentina. Lo spagnolo, intervenuto alla campagna 'Laps for Life 93' organizzata da Allianz, ammette con sincerità: "Ho sbagliato a non avere pazienza, ma l'importante è apprendere dai propri errori".

Marquez non nutre risentimento nei confronti di Rossi e descrive così il suo rapporto col campione di Tavullia: "Le cose con lui non cambieranno, o almeno spero - le sue parole -. Entrambi sappiamo separare ciò che accade in pista e fuori. In gara ognuno alimenta i propri interessi, fuori però non cambia nulla. Ho sempre considerato Valentino il mio idolo, un punto di riferimento. Domenica c'è stato un incidente di gara da cui imparare per migliorare. Da Rossi imparo sempre, non c'era malizia nel nostro contatto".

Poi però lo sguardo di Marquez si sposta sulla corsa Mondiale, con il pesarese che in questo momento ha 30 punti di vantaggio su di lui: "Mancano 15 gare e un sacco di punti - taglia corto il campione in carica -. Noi non stiamo andando male, in Argentina ho avuto solo sfortuna. Ma non faccio drammi, nel 2013 il mio distacco da Pedrosa e Lorenzo era maggiore". E poi tutti sanno come andò a finire...