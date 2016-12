MotoGP, Marquez: "Non ho aiutato Lorenzo, mi mancate di rispetto se lo dite"

8 novembre 2015

Marc Marquez non ci sta e respinge al mittente le accuse di aver influito sul Mondiale non attaccando Lorenzo a Valencia: "Non l'ho aiutato, mi mancate di rispetto se lo dite a un pilota come me. Non riuscivo a stargli vicino, soffrivo con la gomma davanti. A 10 giri dal termine pensavo di passarlo, ma Dani mi ha fatto perdere tempo. L'attacco a Valentino in Malesia? Io do sempre il 100%, anche lui sorpassava me. E' andata come è andata".