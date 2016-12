MotoGP, Marquez: "Migliorato il rapporto con Rossi"

11 agosto 2016

Il pilota Honda ha commentato la pista: "Ho testato il circuito con una moto da strada solo per vedere il tracciato. Cal Crutchlow è stato qui col suo team quindi abbiamo una base per l'elettronica". Infine una battuta sul rapporto con Valentino Rossi, col quale sembra essere tornato il sereno: "Il rapporto con Valentino è migliore, quanto meno a livello professionale". C'è grande attesa per rivedere in pista il campione del mondo Jorge Lorenzo, in grandissima difficoltà ad Assen e al Sachsenring: "In queste settimane mi sono riposato ma mi sono anche allenato per tornare più forte che mai. Nei test eravamo molto lontani dalle Ducati, nelle ultime ore abbiamo lavorato per avvicinarci. Le ultime gare sono state dure ma questo fa parte dello sport. Dobbiamo reagire per tornare al top e lavorare per restare ai vertici. L'ideale sarebbe rialzarci subito senza attendere la gara di Brno". Il maiorchino ha poi aggiunto: "Pista favorevole alla Ducati? E' una cosa positiva per il campionato. Io però devo pensare alla mia prestazione provando ad essere più veloce possibile". A proposito di Ducati, c'è grande attesa per vedere le rosse in pista dopo aver dominato nei test. "La nostra moto è molto adatta perchè è forte in accelerazione. Nei test tutti i piloti Ducati sono stati molto veloci. Però so che gli avversari sono molto forti nei weekend di gara e la gara è diversa. Bisogna essere al top per oltre 20 giri. La differenza rispetto ai test saranno le gomme: dovremo vedere come cambieranno le loro prestazioni", ha sottolineato Andrea Dovizioso che domenica festeggerà il 250esimo gran premio in carriera.