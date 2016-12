MotoGP, Marquez: "Mi godo il titolo, sono qui per divertirmi"

20 ottobre 2016

Lo scorso anno fu proprio Marquez a imporsi in Australia, ma i troppi errori commessi durante le gare precedenti costarono al Cabroncito la corona di campione del mondo. Ora è decisamente diverso: "Dopo aver vinto il titolo in Giappone ho giocato un po' a cricket, sono stato al casinò e poi sono partito per l'Australia. Insomma, niente di speciale".



"Per tutto l'anno è stato il pilota più costante, a tratti imprendibile" è stato il commento di Lorenzo sulla stagione del connazionale. Il maiorchino è ancora in lotta per il secondo posto in classifica piloti con Valentino Rossi (assente in conferenza stampa): "A quest'ora potevo essergli davanti in classifica, sto pagando quella caduta a Motegi. Ora recuperare punti a Valentino in classifica sarà dura".



Già anche perchè il Dottore a Phillip Island è recordman di successi (ben sei) assieme all'idolo locale Casey Stoner. A proposito di vecchie glorie, la Honda ha deciso di sostituire per questo GP Daniel Pedrosa con Nicky Hayden: "La chiamata della Honda? Un'occasione per tornare in sella ad una moto competitiva, e poi non ci posso fare niente: correre è la mia vita".