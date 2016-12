MotoGP, Marquez: "Lotterò al 100% per me stesso"

7 novembre 2015

Marc Marquez parla chiaro dopo le qualifiche del GP di Valencia: "Non sono del tutto contento, sono troppo lontano dalla pole di Jorge. Il suo è stato un giro incredibile, ma sul passo gara siamo lì. Vogliamo dare il 100% soprattutto nei primi 5-7 giri per impedirgli di scappare, l'ideale sarebbe passargli davanti per frenarlo. Il mio obiettivo? Sarà lo stesso delle altre gare, lotterò al 100% per me stesso e per ottenere il miglior risultato possibile".

"Lorenzo al momento sembra essere avanti, come lo è stato nelle ultime gare, ma non è lontano. Lui parte sempre bene e penso che spingerà tanto, perché sa bene quale sia la situazione. Quando le gomme caleranno saremo più vicini. Ma non possiamo ancora sapere se lotteremo con lui per il primo posto, con Dani per il secondo o chissà, con Valentino per il terzo o il quarto. Quando salgono le temperature tutti quanti hanno più problemi sull'anteriore. Infatti ci sono state diverse cadute, tra cui quella di Valentino. E io stesso ho rischiato di andare giù. La vera questione è capire cosa succederà con le gomme dopo 10 giri".



In linea con le dichiarazioni del compagno di team è Dani Pedrosa: "Sono contento del mio tempo, ho spinto al massimo perché avevo visto che i tempi erano molto vicini. Jorge è andato particolarmente forte, sono soddisfatto della prima fila. Domani dovremo spingere subito, fin dall'inizio. A Valencia è difficile superare, quindi è importante essere davanti dopo le prime curve. In più le gomme soffrono tanto e dovremo vedere come gestirle in gara. Serve tanta concentrazione, perché dobbiamo tenere d'occhio il degrado delle gomme e contemporaneamente trovare un buon ritmo".