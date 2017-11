MotoGP, Marquez in pole a Valencia: Dovizioso lontano

11 novembre 2017

Scatterà dalla pole position Marc Marquez nel GP Valencia , ultimo appuntamento del Mondiale 2017 di MotoGP. Nonostante la caduta, lo spagnolo ha girato in 1'29''897 mettendo in fila Zarco (1'30''246) e Iannone (1'30''399). Rincorsa per il titolo in salita, invece, per Dovizioso che partirà dalla terza fila. Bene Lorenzo, quarto tempo prima di cadere alla curva tredici; solo settimo Valentino Rossi. Vinales eliminato in Q2.

Marc Marquez si conferma l'uomo da battere a Valencia. Nonostante l'ennesima caduta nel corso del Q2 con la scivolata innocua alla curva 4, lo spagnolo della Honda - leader del mondiale - ha ottenuto la pole position girando in 1'29''897, l'unico a scendere sotto l'1'30''. A fargli compagnia in prima fila però non ci sarà il suo sfidante per il titolo iridiato Andrea Dovizioso, bensì Zarco e Iannone staccati di circa mezzo secondo.



Decisamente in salita, invece, la rincorsa iridata del Dovi che con la sua Ducati ha girato un secondo più lento di Marquez e sarà costretto a un'impresa ancora più ardua scattando dalla terza fila con la sua nona posizione. Settimo posto per Valentino Rossi, mentre Jorge Lorenzo - nonostante una caduta alla curva tredici che ne ha condizionato la seconda parte di Q2 - scatterà dal quarto posto aprendo la seconda fila in compagnia di Pedrosa e Pirro. Male Vinales che, eliminato in Q1, scatterà dalla tredicesima piazza.