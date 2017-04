MotoGP: Marquez "In Argentina obiettivo podio"

3 aprile 2017

"Il Qatar è stato un GP difficile ma siamo migliorati. Speriamo che il lavoro fatto porti i suoi frutti in Argentina". Parola del campione del mondo in carica di MotoGp Marc Marquez. "La pista è bella. Mi sono sempre trovato a mio agio anche se ci sono problemi di grip. Lo pneumatico si logora facilmente e quindi dovremo lavorare per ridurre questo problema e anche per migliorare ulteriormente il setup generale della moto".

In Argentina Marquez, reduce dal quarto posto di Losail, ha vinto in due occasioni dei tre eventi disputati, nel 2014 e la scorsa stagione. "Ci auguriamo - ha aggiunto lo spagnolo della Honda - di poter lottare per il podio davanti ai nostri tifosi argentini che sono sempre appassionati e di supporto". Per Dani Pedrosa: "è difficile fare previsioni prima di arrivare al circuito. Di solito l'asfalto è molto sporco e duro con le gomme, ma tende a migliorare durante il fine settimana. Faremo del nostro meglio per ottenere un buon risultato".