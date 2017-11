MotoGP, Marquez: "Importante partire davanti, in gara non prenderò rischi"

11 novembre 2017

"Ho provato anche a vedere come reggeva il pneumatico anteriore alla curva 4 e cadendo ho avuto la conferma che non era a posto. Però ho un bel passo, dobbiamo restare concentrati e vedere come si svolgerà la corsa con il consumo della gomma nella seconda parte: il mio stile rischioso si fermerà al warm up, dopo valuteremo bene come va la gara e dov'è Dovizioso per regolarci attentamente".



In prima fila c'è anche un soddisfatto Iannone, terzo con la sua Suzuki: "Per il momento è un week end molto positivo per noi: qui l'anno scorso trovai un bel risultato con la Ducati e ritrovarmi in prima fila con la Suzuki, la prima per il team, mi fa piacere e mi conferma che senza mai mollare abbiamo fatto un grande lavoro. Dedico questo risultato alla squadra: io e la Suzuki di carattere non ci siamo presi subito, ma ora stiamo migliorando molto. La chiave per la gara sarà cercare di far durare la gomma posteriore più dei miei avversari diretti".



Tra Marquez e Iannone si è inserito Zarco: "Sono contentissimo - dice il francese della Yamaha Tech3 -, credo di avere anche il passo per vincere per cui partire davanti è importante: se la moto non era in grado di fare 1'29" ha però il passo per il successo. Marquez? Credo che vorrà partire tranquillo per poi analizzare la situazione ed entrare in azione".