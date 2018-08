MotoGP, Marquez: "Il Sachsenring rimane un posto stupendo per me"

15/07/2018

Un'altra gara straordinaria per Marc Marquez, che per la sesta volta di fila ha vinto il GP di Germania al Sachsenring. "All'inizio è stata dura - spiega il pilota della Honda -. La partenza non è andata alla grande e non è stato facile passare le due Ducati. Poi dietro c'era Valentino Rossi ed era difficile gestire le gomme. Ho cercato di prendere margine, sapevo di stare bene e dopo la nona vittoria questo rimane un posto stupendo per me".