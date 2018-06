MotoGp, Marquez: "Ho sbagliato, ma non cambierò il mio modo di correre"

11 aprile 2018

Le polemiche non scalfiscono Marc Marquez. "Continuerò a guidare come ho sempre fatto", ha spiegato lo spagnolo della Honda tornando sui fatti che hanno segnato il GP di Argentina. "Sarò sempre lo stesso, correndo al limite rimanendo nelle regole", ha aggiunto alla brasiliana Sport Tv. "Sfortunatamente ho toccato Valentino ed è caduto - ha continuato -. Ho capito di aver fatto un errore e per questo sono stato penalizzato. Tutti i piloti sbagliano".